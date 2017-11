Portimão vai ser a capital da Filatelia Portuguesa

Certame decorre de 16 a 19 de novembro.

Por J. Pires Santos | 21:40

É inaugurado, a 16 de novembro, em Portimão, o maior certame filatélico realizado este ano em Portugal. Trata-se da Exposição Filatélica Nacional – também designada por Portimão 2017 – e da Algarpex-2017, Exposição Filatélica do Algarve.

Os certames organizados pela Associação Filatélica Alentejo-Algarve contam com o patrocínio dos Correios de Portugal, da Federação Portuguesa de Filatelia e da Câmara Municipal de Portimão e vão decorrer na Portimão Arena – Parque de Exposições e Feiras de Portimão.

A XXVI Exposição Filatélica Nacional, evento filatélico competitivo, reúne em cerca de 400 quadros expositores, 90 coleções de 60 filatelistas portugueses.

Já a Algarpex 2017, certame participativo, reúne, em cerca de 200 quadros, coleções de filatelistas residentes e nascidos no Algarve.

Para apreciar as participações da Portimão 2017 e atribuir as respetivas medalhas de ouro, vermeil, prata e bronze, a Federação Portuguesa de Filatelia nomeou um conjunto de sete filatelistas como jurados do certame. São eles: António Cristovão; Nuno Cardoso; Raul Leitão; João Soeiro; Eduardo de Sousa e José Manuel Pereira.

De 16 a 19 de novembro, a cidade de Portimão será a capital da filatelia portuguesa e centenas de colecionadores vão deslocar-se a à cidade algarvia para apreciar algumas das melhores coleções portuguesas compostas por milhares de selos e peças filatélicas raras e únicas.

Paralelamente aos certames, e nos dias 18 e 19 de novembro, vai decorrer na Portimão Arena a Feira Internacional de Colecionismo, em que participam comerciantes de diversos países europeus.

No recinto do certame estarão presentes stands de diversos clubes e associações de filatelistas do País, além dos stands dos CTT, da organização e da Federação Portuguesa de Filatelia.

Para assinalar este grande evento filatélico, os Correios de Portugal vão criar quatro carimbos comemorativos – um para cada dia da exposição – dedicados ao tema da Pesca e em homenagem ao Museu da Pesca, que está sediado em Portimão.

O jantar de palmarés das exposições terá lugar no dia 18 de novembro, no Hotel Júpiter, em Portimão, e nele serão entregues aos participantes as medalhas da Portimão 2017 e os respetivos grandes prémios.

Os interessados em contactar a organização poderão enviar um email para: portimao2017@gmail.com