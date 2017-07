Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto Covo recebe hoje os primeiros concertos

Com 56 espetáculos em nove dias de programação, esta é a “maior edição de sempre”.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:27

Com 56 espetáculos, todos gratuitos – exceção feita aos concertos noturnos no Castelo de Sines (bilhetes entre 10 e 20 euros) – a 19ª edição do Festival Músicas do Mundo, que arranca esta sexta-feira em Porto Covo e se prolonga até dia 29, é "a maior de sempre".



O guitarrista e compositor António Chainho tem honras de abertura da festa, com um concerto marcado para as 19h00, no Largo do Marquês de Pombal, e até domingo o evento continuará centrado em Porto Covo, passando para Sines a partir de segunda-feira.



Ao CM, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, disse que o "orçamento [do festival] é de 800 mil euros", sendo que "a receita é repartida entre investimento municipal, bilheteira, contributo de mecenas, concessão de espaços comerciais e merchandising".



E embora seja de difícil contabilização, já que a maioria dos espetáculos são gratuitos e ao ar livre, o autarca espera que esta edição atraia "entre 90 e 100 mil" visitantes.



Em outubro e dezembro, o Músicas do Mundo volta a ter uma extensão a Lisboa (no Teatro da Trindade).