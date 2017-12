Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal vai receber lendas do rock pesado

Metallica, Ozzy Osbourne, Scorpions, Kiss, Lenny Kravitz e Iron Maiden são alguns dos nomes já agendados.

Por Sónia Dias | 01:30

O próximo ano vai ficar marcado pelas atuações de grandes nomes do rock, hard rock e heavy metal. Dos míticos Kiss aos Metallica, passando pelo icónico Ozzy Osbourne, são muitas as lendas da música que prometem fazer tremer os palcos portugueses com o volume no máximo.



Os primeiros a entrarem em cena são os Metallica. A banda de James Hetfield e Lars Ulrich atua dia 1 de fevereiro na Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes já estão esgotados. Em março é a vez dos californianos Machine Head voltarem a Portugal com a digressão do álbum ‘Catharsis’, a lançar em janeiro. O grupo de Robb Flynn e Adam Duce atua nos coliseus de Lisboa, dia 30, e do Porto, dia 31.



Outro nome que está de volta ao nosso País é Marilyn Manson, que atua a 27 de junho no Campo Pequeno. Seguem-se Lenny Kravitz (1 de julho) e Ozzy Osbourne (2 de julho), ambos na Altice Arena. O carismático vocalista dos Black Sabbath terá os Judas Priest na primeira parte.



Julho é, sem dúvida, o mês dos ‘dinossauros’ do rock, com o Estádio Municipal de Oeiras a receber Kiss, Megadeth e Scorpions. O grupo liderado por Gene Simmons sobe ao palco no dia 10, depois de terem passado em 1983 pelo pavilhão do Dramático de Cascais. Os Megadeth de Dave Mustaine são os convidados especiais. No dia seguinte, são os alemães Scorpions a fazerem as honras da casa com a ‘Crazy World Tour’. Por último, no dia 13, os Iron Maiden invadem a Altice Arena para um espetáculo memorável.