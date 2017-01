Portuguesa expõe coelhinhas da Playboy no Casino Lisboa

A fotógrafa portuguesa Ana Dias reuniu os seus melhores 'clicks' publicados em várias edições internacionais da revista Playboy e decidiu mostrá-los ao público numa exposição patente no Casino Lisboa, no Parque das Nações, a partir do dia 13 de janeiro.

Com entrada livre, a exposição 'Playboy World' mostra 19 fotografias sensuais e ousadas onde além das modelos, também Ana Dias brilha, não fosse a fotógrafa portuguesa uma das estrelas da famosa revista com quem colabora há vários anos.

Natural do Porto, Ana Dias, de 32 anos tem um assinalável percurso internacional na área da fotografia e hoje é colaboradora da Playboy em 20 países, como é o caso de Portugal, Holanda, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil e África do Sul.

A exposição fotográfica estará patente ao público até dia 9 de março, de domingo a quinta-feira, das 15h00 às 3h00, e às sextas e sábados das 16h00 às 4h00, na Galeria de Arte do Casino Lisboa.

