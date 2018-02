Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses aderem aos filmes nomeados aos Óscares

Obras candidatas às estatuetas douradas estão no top dos filmes mais vistos da semana.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Dos nove filmes nomeados para o Óscar de Melhor Filme do Ano, sete estão em exibição nas nossas salas e todos estão no top dos 40 mais vistos na semana passada pelo público português.



O filme mais bem colocado na lista agora divulgada pelo ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual é ‘A Forma da Água’, obra-sensação de Guillermo Del Toro, que ocupa o oitavo lugar, com 97 301 espectadores acumulados em quatro semanas de exibição. Até ao momento, soma mais de 525 mil euros de receita bruta entre nós.



Há mais tempo em exibição (desde 25 de janeiro, ou seja, cinco semanas), o filme ‘The Post’ já foi visto por 170 686 espectadores e esta semana está no nono lugar das preferências.



Dos restantes filmes mais vistos entre os dias 22 e 25 (de quinta a domingo passados), ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ é o mais bem colocado: está na 11ª posição e soma 92 884 espectadores portugueses em sete semanas de exibição.



Quanto aos dois filmes nomeados para Melhor Filme de 2017 que não constam da lista do ICA, não há mistério: ainda não estrearam em Portugal. ‘Lady Bird’, com Saoirse Ronan, chega às salas já no próximo dia 8 de março (apropriadamente, no Dia Mundial da Mulher, já que tem uma mensagem feminista) e ‘Foge’ esteve em cartaz no ano passado.



Sexo e violência campeões de bilheteira

De acordo com os dados do ICA, os dois filmes mais vistos nesta semana nos cinemas portugueses foram ‘Black Panther’, no primeiro lugar (com 50 531 espectadores), e ‘As Cinquenta Sombras Livre’, no segundo (com 45 033).



Claro que o filme erótico inspirado no livro de E.L. James, há mais tempo em cartaz (três semanas, contra as duas de ‘Black Panther’), tem mais espectadores: já fez 151 115 espectadores entre nós.



Streep é a atriz mais nomeada de sempre

Meryl Streep soma este ano mais uma nomeação aos Óscares. É a 21ª, o que a torna na artista mais nomeada de sempre. Ganhou três vezes: ‘Kramer contra Kramer’ (1979), ‘A Escolha de Sofia’ (1982) e ‘A Dama de Ferro’ (2012).



13

são as nomeações aos Óscares acumuladas por ‘A Forma da Água’, de Guillermo Del Toro. É o filme mais nomeado este ano, seguido por ‘Dunkirk’, com 8.



Acusado de plágio

A alegria do realizador mexicano ficou seriamente afetada quando, recentemente, a sua obra foi acusada de plagiar uma peça de teatro escrita em 1969.