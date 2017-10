Postal assinala 150 de achados arqueológicos de Conímbriga

As ruínas são alvo de estudo desde o final do século XIX.

Por J. Pires Santos | 16:04

Os Correios de Portugal assinalam os 150 anos de Achados Arqueológicos de Conímbriga com a emissão de um inteiro-postal comemorativo que é lançado a 21 de outubro no Museu Monográfico das Ruínas de Conímbriga, em Condeixa.

Apesar do interesse por Conímbriga se começar a registar já no séc. XVI, foi só no final do séc. XIX que se realizaram as primeiras escavações no terreno. Nas primeiras décadas do séc. XX fizeram-se mais escavações, mas também consolidações, reconstituições de ruínas e, depois de muito estudo, construiu-se a primeira síntese histórica da cidade.

O Museu Monográfico de Conimbriga nasceu em 1962, como peça fundamental no processo de musealização do sítio arqueológico.

O inteiro-postal agora editado exibe um desenho de Carla Ramos, tem tiragem de três mil exemplares e apresenta, no selo impresso com porte pago para correio doméstico, o logotipo dos 150 anos de Achados Arqueológicos de Conímbriga.

Para obliterar o inteiro-postal, os CTT compuseram uma marca comemorativa que estará à disposição dos colecionadores, por volta das 11h00, no Auditório do Museu Monográfico de Conímbriga.