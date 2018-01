Postal assinala final da Taça CTT

Jogo decorrerá a 27 de janeiro no Estádio Municipal de Braga.

Por J. Pires Santos | 21:52

Os Correios de Portugal acabam de lançar o primeiro inteiro-postal do ano comemorativo da Final Four da Taça CTT – Liga Portugal, que terá lugar no domingo, 27 de janeiro, no Estádio Municipal de Braga.

O inteiro-postal com taxa paga N20g, destinado ao correio doméstico, tem uma tiragem de três mil exemplares. Com duas faces, apresenta na frente e no canto superior direito o selo impresso que reproduz o logotipo da prova desportiva e, no verso, o Estádio Municipal de Braga, onde se vai disputar a final (entre o Sporting e o Vitória de Setúbal).

Para obliterar o inteiro-postal, os Correios de Portugal editaram um carimbo comemorativo que reproduz o logo da prova.

CTT VÃO RETIRAR SELOS DE CIRCULAÇÃO

Os Correios de Portugal vão retirar de circulação, já no final de janeiro, todas as emissões filatélicas lançadas nos anos de 2008, 2009 e 2010, incluindo as etiquetas e inteiros postais.

Os selos emitidos nos anos acima referidos não podem ser colocados nas cartas a partir de 31 de janeiro de 2018. A partir desta data, as cartas que circulem com esses selos serão multadas pelos CTT.

Quem tiver adquirido estes selos pode trocá-los nas estações dos CTT até dia 30 de abril.

BLOCO FILATÉLICO DO SANTUÁRIO MARIANO DE FÁTIMA OBTEM PRÉMIO

O bloco filatélico da emissão ‘Santuários Marianos – Fátima’ foi considerado o ‘Melhor Bloco Filatélico de 2016’ na Gala dos Grandes Prémios Nexofil, realizada recentemente em Madrid.

A peça filatélica vencedora foi desenhada pelo Atelier Design & Etc, sob a supervisão dos serviços artísticos dos CTT. Este bloco filatélico teve emissão conjunta da Alemanha, Áustria e Portugal.

Recorde-se que já em 2016 os Correios de Portugal foram galardoados com o prémio internacional Nexofil, atribuído aos selos do Ano Internacional dos Solos e Bordados Tradicionais.

Nesse ano, o selo ‘Ano Internacional dos Solos’ recebeu o prémio de Melhor Design (o 1º prémio de conceção da arte final) e o selo ‘Bordados da Madeira’, na versão auto-adesivo, foi considerado o 2º melhor selo a concurso na rúbrica ‘Inovação’.