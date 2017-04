Prémio para requalificação dos Clérigos

"Entre outras coisas, conseguimos provar que se pode eliminar as barreiras arquitetónicas num monumento do século XVIII, uma vez que instalamos um elevador até ao 4.º andar", explicou Américo Aguiar.



A Torre dos Clérigos é o monumento pago mais visitado da cidade do Porto, com mais de 600 mil visitantes por ano. Este prémio pode aumentar ainda mais o número de visitantes.



Para além da igreja, cujos altares foram todos restaurados, o projeto permitiu a criação do Museu do Cristo no espaço que, ao longo de quase dois séculos, foi uma enfermaria, assim como a valorização da torre."Entre outras coisas, conseguimos provar que se pode eliminar as barreiras arquitetónicas num monumento do século XVIII, uma vez que instalamos um elevador até ao 4.º andar", explicou Américo Aguiar.A Torre dos Clérigos é o monumento pago mais visitado da cidade do Porto, com mais de 600 mil visitantes por ano. Este prémio pode aumentar ainda mais o número de visitantes.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O projeto de requalificação do complexo edificado dos Clérigos (torre, enfermaria e igreja), no Porto, é um dos vencedores dos Prémios Europa Nostra 2017, o mais importante galardão que a União Europeia atribui no âmbito da preservação e salvaguarda do património.Entre os 202 candidatos de 39 países, o júri escolheu 29 vencedores oriundos de 18 países. Entre eles está o restauro dos Clérigos, cujas obras terminaram no ano passado e custaram 2,7 milhões de euros."É uma imensa alegria para todos nós e a prova de que os dinheiros da União Europeia também são bem empregues nos países do sul", disse aoo padre Américo Aguiar, presidente da Irmandade.