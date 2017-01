Processo contra Tony Carreira entra em fase decisiva

Refira-se que a Carreira Produções, criada em 1998 e dissolvida em 2008, deixou de prestar contas às Finanças no ano de 1999 e que o próprio Tony Carreira nunca foi sócio da empresa. Segundo Carlos Arantes, este processo é "invulgar". "Em Portugal não há o hábito de mexer nos direitos das obras fonográficas", sublinha.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Foram esta quinta-feira lidas, no Tribunal da Propriedade Intelectual de Lisboa, as alegações finais do processo contra Tony Carreira, acusado por oito músicos franceses de falta de pagamento. Os artistas, que gravaram com o cantor português o álbum ‘Tony Carreira – Ao Vivo no Olympia’, em 2000, não receberem dividendos dos lucros das vendas dos respetivos CD e DVD, como dizem que tinha sido contratualizado com a Carreira Produções. Agora pretendem ser ressarcidos.Carlos Arantes, advogado dos queixosos, diz que "não são os 0,3% dos lucros de um disco que é tripla platina em Portugal – e que vendeu em todos os países onde há portugueses – que vão tornar Tony Carreira mais pobre" e lembra que Portugal é um dos países que aderiu à Convenção de Berna, que protege os direitos de autor dos artistas.O advogado de António Antunes, conhecido no mundo artístico como Tony Carreira, contra-argumenta que "não foi provado que o dinheiro tenha beneficiado diretamente" o seu cliente e acrescenta que Tony Carreira é "um boneco" [SIC] que "alimenta a máquina que o rodeia". "O bolo, a receita, não reverteu diretamente para ele."