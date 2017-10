Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtor pede perdão por 30 anos de abusos sexuais

Harvey Weinstein é acusado por dezenas de mulheres, entre elas a atriz Ashley Judd.

Por Sónia Dias | 01:30

Harvey Weinstein, 65 anos, um dos produtores mais poderosos de Hollywood, tirou partido da sua influência para, ao longo de três décadas, assediar sexualmente dezenas de mulheres, entre elas atrizes como Ashley Judd e Rose McGowan. O escândalo foi agora revelado pelo ‘The New York Times’.

Segundo o jornal, Weinstein terá chegado a acordo com oito mulheres para que a sua conduta não fosse revelada. Contudo, nos bastidores tudo se sabia, e até lhe deram a alcunha de ‘Harvey Mãos de Tesoura’. Produtor de mais de 300 filmes, entre eles ‘Pulp Fiction’ e ‘A Paixão de Shakespeare’ (ganhou o Óscar), Weinstein foi também cofundador da Miramax e presidente da Weinstein Company. Durante os anos de abusos, o produtor casou-se duas vezes e teve cinco filhos.



"Entendo que a maneira como me comportei com colegas no passado causou muita dor, e peço sinceras desculpas por isso", disse em comunicado, acrescentando que se vai retirar da indústria e fazer terapia.



A atriz Ashley Judd foi uma das vítimas de Weinstein. Há 20 anos, o produtor pediu-lhe para ir ter com ele a um hotel de Beverly Hills, onde a recebeu em roupão. Depois perguntou-lhe se preferia fazer-lhe uma massagem ou vê-lo tomar banho. O mesmo aconteceu com Rose McGowan, na altura com 23 anos. Depois de ser assediada num hotel durante o Festival Sundance, a atriz acabou por assinar um acordo no valor de 85 mil euros para não avançar para tribunal.