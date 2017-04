"Público" anuncia livro chileno como peruano

O CM tentou contactar o diretor do ‘Público’, David Dinis, mas até à hora de fecho desta edição não foi possível obter qualquer reação ao sucedido ou averiguar se houve – ou vai haver – consequências para esta falha de revisão.



"A falha de revisão, que é da responsabilidade dos dois parceiros que publicam a coleção, foi assinalada na rubrica ‘O Público Errou’ e em nada afeta a qualidade da coleção", conclui a mesma nota da Leya.tentou contactar o diretor do ‘Público’, David Dinis, mas até à hora de fecho desta edição não foi possível obter qualquer reação ao sucedido ou averiguar se houve – ou vai haver – consequências para esta falha de revisão.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito pub

O jornal ‘Público’ já lamentou o erro que, nesta sexta-feira, confundiu os seus leitores. Na contracapa do suplemento de cultura ‘Ípsilon’, foi colocado um anúncio à coleção que o diário está a dedicar à literatura ibero-americana por ocasião da iniciativa Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura.Só que para divulgar ‘O Carteiro de Pablo Neruda’, obra maior de Antonio Skármeta, foi usado o título: "Um livro que é muito mais do que um símbolo do Peru". Ora tanto Pablo Neruda como Antonio Skármeta são chilenos.Fonte do gabinete de comunicação da Leya, parceira desta iniciativa do jornal ‘Público’, garante que tudo não passou de uma "falha de revisão de um título de um texto cujo conteúdo estava correto".