Quatro portugueses entre a lista dos 30 jovens "mais brilhantes da Europa"

Revista Forbes destaca personalidades com menos de 30 anos.

22:04

Portugal volta a estar presente na lista anual da revista Forbes que destaca os 30 jovens europeus com menos de 30 anos "mais brilhantes" da Europa.

O bailarino Marcelino Sambé, as empreendedoras no comércio de vestuário de luxo, Filipa Neto e Lara Videiro e Francisco Rodrigues dos Santos, presidente da Juventude Popular, são os quatro representantes nacionais na edição deste ano da publicação norte-americana divulgada esta segunda-feira em Londres, no Reino Unido.

É a terceira vez que Portugal entra nesta lista. Em 2017, o destaque foi para os três fundadores da Uniplaces, Miguel Santo Amaro, Mariano Kostelec e Bem Grech, e para o responsável científico da Graphenest, Bruno Figueiredo. Em 2016, apenas um português foi destacado: Marco Barbosa, fundador da eSolidar.

Entre os nomeados de outras nacionalidades está ainda Harvé Barville, sobrevivente do genocídio de Ruanda que se tornou porta-voz do grupo parlamentar francês ‘La République en Marche’ e Thomas O’Neill, que inventou um sistema para detetar lobbies nas políticas sobre as alterações climáticas.