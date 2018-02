Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queen regressam a Portugal com Adam Lambert

Banda que junta dois membros da banda com cantor americana vai tocar na Altice Arena.

Por J.C.M. | 10:01

Dois anos depois de se terem apresentado no Altice Arena, os Queen + Adam Lambert regressam a Portugal para um concerto na Altice Arena no próximo mês de junho.



O anúncio foi feito esta segunda-feira no site da própria banda, que cupre em 2018 uma nova digressão europeia.



Os Queen + Adam Lambert são formados pelo guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor (ambos fundadores dos Queen) e o cantor norte-americano Adam Lambert. Este assume a pesa tarefa de substituir Freddy Mercury, o lendário vocalista da banda britânica, falecido em 1991.



O baixista John Deacon, o quarto membro da formação clássica dos Queen, está retirado das lides musicais desde o último disco da banda, 'Innuendo', de 1991.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FQueen%2Fposts%2F10155414247502362&width=500" width="500" height="537" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>