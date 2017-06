Radiohead trocam Arena por estádio de críquete

Radiohead atuam no Old Trafford Cricket Ground

Na sequência do ataque terrorista de 22 de maio na Manchester Arena, que permanece encerrada, os Radiohead anunciaram que cancelaram os concertos agendados para 4 e 5 de julho nessa sala. Em contrapartida, a banda britânica vai atuar em Manchester a 4 de julho, mas no Old Trafford Cricket Ground, com capacidade para 50 mil pessoas.

Os bilhetes estarão à venda a partir deste sábado (17), sendo que quem já tinha entrada para os concertos agora cancelados será contactado pela organização para que a mesma seja substituída ou, então, para pedir o reembolso.

Recorde-se que o ataque terrorista de 22 de maio ocorreu num concerto de Ariana Grande e morreram 22 pessoas.

De referir ainda que a banda liderada por Thom Yorke vai reeditar o álbum 'OK Computer', que celebra 20 anos, com três faixas inéditas. ‘OKNOTOK’ será divulgado na sexta-feira, 23 de junho.

