Rapper Future atua em julho no festival Super Bock Super Rock

O festival decorre no Parque das Nações nos dias 13, 14 e 15 de julho e Future atua no segundo dia.Future, originário de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, editou em 2012 o seu álbum de estreia, "Pluto", depois de várias 'mixtapes' em 2011 e 2010 e de ter feito parte dos Dungeon Family. Este ano, em fevereiro editou dois discos, com uma semana de intervalo: "Future" e "HNDRXX".A lista de convidados em temas que criou inclui nomes como Drake, The Weeknd, Rhianna, Pharrell Williams e Kanye West, e já colaborou com artistas como Ariana Grande, Fat Joe, Nicki Minaj e Lil Wayne.Para a edição deste ano do SBSR estão já confirmadas as atuações de Red Hot Chili Peppers, Capitão Fausto, Kevin Morby, The Orwells, Boogarins, Tuxedo (dia 13), Future, Tyler The Creator, Slow j, Língua Franca (projeto que junta os 'rappers' portugueses Capicua e Valete e os brasileiros Rael e Emicida), London Grammar (dia 14), Deftones, Foster the People, Seu Jorge, TaxiWars, James Vincent McMorrow e Bruno Pernadas (dia 15).

O 'rapper' norte-americano Future estreia-se ao vivo em Portugal em julho, no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a promotora Música no Coração.Recordando que "hoje o hip hop está cada vez mais presente", a promotora refere num comunicado divulgado que "o Super Bock Super Rock não fica indiferente e atribui-lhe o espaço que é seu por direito"."Foi assim em 2016 com o concerto memorável e histórico de Kendrick Lamar. E é assim em 2017, com os já anunciados Tyler, The Creator, Slow J ou o projeto Língua Franca, e com o terceiro cabeça de cartaz confirmado para a 23.ª edição: Future, um dos maiores e mais relevantes rappers da atualidade, atua a 14 de julho", lê-se no comunicado.