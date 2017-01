Raquel Tavares em estreia nos coliseus

Raquel Tavares vai estrear-se, em nome próprio, nos coliseus de Lisboa e Porto, onde vai apresentar, a 21 e 22 de abril, respectivamente, o álbum ‘Raquel’, lançado em maio do ano passado.

"Vou concretizar um dos maiores sonhos da minha vida. Cantar nos Coliseus de Lisboa e Porto. Precisamente 20 anos depois de ter pisado o palco do Coliseu de Lisboa pela primeira vez na Grande Noite do Fado (1997)", afirma a cantora. "É enorme a emoção e poucas as palavras para a descrever. Sei que serão duas noites mágicas que ficarão guardadas em mim para sempre, como aquela há 20 anos atrás", acrescenta a fadista.

Os bilhetes são colocados à venda hoje

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito