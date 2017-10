Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Realizador português Bernardo Lopes distinguido em festival norte-americano

"Ivan" estreou-se internacionalmente no Festival Mediterrânico de Curtas-Metragens de Tânger.

Por Lusa | 01:07

O português Bernardo Lopes venceu o prémio de melhor realizador, na categoria curtas-metragens, do Chelsea Film Festival, que decorreu em Nova Iorque de 19 a 22 de outubro, anunciou no sábado o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).



De acordo com o ICA, num comunicado publicado no seu 'site' oficial, "a curta-metragem conta a história de Ivan, um jovem solitário que integra um grupo delinquente liderado por Senna".



O filme, produzido através da LSF - Lusófona Filmes, "venceu também o Prémio Especial do Júri no Laughlin International Film Festival, que se realizou no [estado norte-americano do] Nevada de 12 a 15 de outubro".



"Ivan" estreou-se internacionalmente no Festival Mediterrânico de Curtas-Metragens de Tânger, que decorreu entre 02 e 07 de outubro na cidade marroquina.



O filme foi um dos dois portugueses na competição oficial do festival, o outro foi "Menina", de Simão Cayatte.