Reedições do Nobel chegam esta semana

Livros de Kazuo Ishiguro que estavam esgotados em Portugal vão ter edições com capas renovadas.

Por Duarte Faria | 01:30

As reedições das seis obras de Kazuo Ishiguro, prémio Nobel da Literatura deste ano, editadas em Portugal pela Gradiva, chegam esta semana às livrarias nacionais.



Atualmente, apenas dois dos livros escritos pelo autor nipo-britânico, de 62 anos, estão disponíveis no mercado: ‘Nocturnos’ (de 2009) e ‘O Gigante Enterrado’ (2015). As restantes obras estavam esgotadas. Mas ao longo desta semana vão chegar aos escaparates novas edições de ‘Os Despojos do Dia’ (1989), ‘Os Inconsolados’ (1995), ‘Quando Éramos Órfãos’ (2000) e ‘Nunca Me Deixes’ (2005), revelou ao Correio da Manhã fonte da editora. Estas reedições, em que se incluem também as obras que se encontravam à venda nas grandes livrarias, vão ganhar novas capas, com uma imagem gráfica renovada e referência ao galardão ganho pelo autor.



Kazuo Ishiguro foi anunciado como vencedor do Nobel deste ano a 5 de outubro. O editor Guilherme Valente, responsável pela sua publicação em Portugal desde 1995, revelou na altura ao CM que a atribuição do prémio a este autor "não foi uma surpresa", já que se trata de "um grande escritor".