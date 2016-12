“Reforma? Não. Sou demasiado bem paga”

"Reforma? Não. Gosto muito do que faço e sou demasiado bem paga para parar...", diz a autora, que acaba de lançar entre nós ‘A Morte Usa Uma Máscara de Beleza’ (Bertrand). Portugal? Sim, conhece como turista – de ter cá vindo num cruzeiro – mas já não gosta de viajar. "Há muitos anos uma vidente disse-me que eu ia ser rica e famosa, viver até ser muito velha, e que ia morrer no estrangeiro. Por isso, é melhor não arriscar..."

O que achou desta notícia?







15.4% Muito insatisfeito

15.4%

30.7%

30.7% 15.4%

15.4% 38.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







15.4% Muito insatisfeito

15.4%

30.7%

30.7% 15.4%

15.4% 38.5% Muito satisfeito Outras 13 pessoas também já deram o seu contributo pub

Mary Higgins Clark tinha 48 anos quando, à segunda tentativa, teve o primeiro sucesso de vendas. Viúva e com cinco filhos a cargo – dois deles na universidade – precisava de ganhar dinheiro "para se manter à tona da água" mas não imaginava que, 41 anos depois, viria a ter o êxito de que hoje goza, com milhões de livros vendidos pelo Mundo.Na primeira entrevista para Portugal, e em exclusivo para o CM, a autora – que este sábado completa 89 anos – admite ser muito rica, mas garante que os impostos lhe levam "metade dos rendimentos" e que usa grande parte do restante para múltiplas obras de caridade."Acredito na máxima ‘muito será exigido a quem muito é dado’, que vem na Bíblia, e pratico-a", conta. Tem quatro casas, incluindo o apartamento de Nova Iorque, mas acha que é um investimento útil. "Os meus filhos e netos usufruem das casas, que estão sempre cheias ao longo do ano, sob marcação, e isso dá-me alegria", afirma.Já não se levanta às cinco da manhã para escrever – como fez em início de carreira – mas continua a inventar intrigas a partir de tudo e de nada, desde notícias de jornal a conversas ouvidas inadvertidamente no café. Tanto assim é que mantém uma produção regular e não tem vontade de parar. Alguns dos seus livros tem-nos escrito com a quatro mãos com a filha, Carol Higgins Clark, ela própria uma escritora famosa.