Regras para balões de S. João

O lançamento destes balões levou a Autoridade da Aviação Civil a encerrar a operação do aeroporto Sá Carneiro desde as 21h45 da próxima sexta-feira até à 01h00 de sábado.

Várias autarquias da área metropolitana do Porto defendem que deverá ser criado um regulamento que defina o tipo de balões de S. João que podem ser comercializados.O objetivo é evitar os objetos industrializados, de grande dimensão e com uma chama de elevada duração, que podem originar incêndio no local onde caem - como tem acontecido nos últimos anos.Vila Nova de Gaia é o município que regista o maior número de fogos na noite de S. João, já que o vento predominante de norte ou noroeste, encaminha as lanternas de papel colorido até àquele concelho.