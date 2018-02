Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação gay entre Brando e Pryor confirmada por viúva

Comediante casou sete vezes com cinco mulheres diferentes e teve sete filhos.

08:51

Marlon Brando e Richard Pryor foram amantes. O caso, revelado pelo produtor de música Quincy Jones em entrevista à ‘Vulture’, já foi confirmado pela viúva do comediante.



Ao TMZ, Jennifer Lee Pryor defendeu que o marido - que casou sete vezes (com cinco mulheres diferentes) e teve sete filhos - não ficaria envergonhado "porque sempre foi aberto sobre a sua bissexualidade".



"Foram os anos 70! Se consumisses cocaína suficiente fazias sexo com o aquecedor!", disse.



Sobre Brando, que teve três mulheres e onze filhos, Quincy Jones disse: "Ele f**** com tudo e com qualquer coisa. O James Baldwin, o Richard Pryor, o Marvin Gaye..."