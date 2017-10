Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resistência: Enquanto houver estrada para andar...

Grupo celebra 25 anos sobre o seu nascimento esta sexta-feira no Meo Arena.

Por Miguel Azevedo | 18:39

Os Resistência, um dos mais originais e prodigiosos projetos da música portuguesa que se encontra a viver as segundas núpcias com o seu público de sempre, mas também com as novas gerações, comemoram 25 anos sobre o seu nascimento, com dois espetáculos especiais, dia 13 (sexta-feira) no Meo Arena e no dia seguinte no Multiusos de Guimarães.



Pela primeira vez no seu percurso, a banda contará com dois cantores exteriores ao projeto, António Zambujo e Raquel Tavares, sendo esta última a primeira mulher a emprestar uma voz feminina ao coletivo. "É curioso porque antes dos Resistência terminarem em 1995 nós já andávamos a pensar em introduzir uma voz feminina. Entretanto, por incompatibilidade de agendas tivemos que suspender atividade e isso não chegou a acontecer", recorda Fernando Cunha.



Os ensaios têm decorrido nos estúdios ‘A Casinha’ dos Xutos & Pontapés, em Loures, com o grupo a garantir que continua a reunir-se com a mesma vontade do início como se nunca se tivesse separado. "É difícil de explicar. Já quando regressámos em 2012 e nos juntámos no primeiro ensaio tocámos o repertório todo que tínhamos tocado no mítico Armazém 22, em 1992, e saiu tudo à primeira, como se tivéssemos tocado no dia anterior. O tempo é cada vez mais relativo", acrescenta Fernando Cunha.



Para ouvir nos espetáculos estão os temas de sempre e ainda uma revisita aos GNR e Quinta do Bill e, pela primeira vez, uma abordagem ao repertório de Jorge Palma com ‘A Gente vai Continuar’.



Fernando Cunha: "Estamos mais juntos agora do que nos anos 90"



Quando os Resistência regressaram em 2012, depois de 18 anos de interregno, contava que ainda cá estivessem cinco anos depois e logo a fazer um MEO Arena?

Ninguém contava com isto. Nós regressámos em 2012 para um concerto único e de repente as coisas começaram a acontecer. Curiosamente, estamos mais tempo juntos desde 2012 do que estivemos nos anos 90 (risos).



Porquê?

Porque hoje temos as nossas agendas mais livres. Na altura em que terminámos não dava mesmo.



Hoje também estão todos mais velhos, com provas mais do que dadas e carreiras mais do que consolidadas. Como é que se gerem vícios, manias e egos?

Um dos grande benefícios da idade é que ficamos mais tolerantes. Acho que posso dizer que hoje somos todos muito mais amigos do que éramos há 25 anos. Na altura éramos mais impulsivos. Hoje estamos todos aqui pelo simples prazer de tocar.