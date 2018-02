Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retrospetiva de Álvaro Lapa no Porto

É a maior mostra de sempre do trabalho deste artista.

Por Ana Maria Ribeiro | 07:56

É a maior retrospetiva de sempre da obra do artista plástico Álvaro Lapa (1939-2006) e inaugura já no próximo dia 8 (quinta-feira), no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.



A mostra, comissariada por Miguel von Hafe Pérez, leva o título ‘No Tempo Todo’ e reúne, pela primeira vez, as mais de 290 obras de vários períodos da carreira de Álvaro Lapa, abrangendo pintura, desenho e os raros objetos que criou.



Artista autodidata e escritor, Álvaro Lapa foi professor de Estética na Faculdade de Belas Artes do Porto onde, durante mais de duas décadas, marcou várias gerações de artistas.



No sábado, dia 10, às 17h30, o Auditório de Serralves exibe o filme ‘Álvaro Lapa: A Literatura’, de Jorge Silva Melo. A mostra é para ver até 13 de maio.