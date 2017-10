Revista à Portuguesa faz desconto para idosos

No dia 28 celebra-se o Dia Mundial da Terceira Idade.

Por A.M.R. | 12:00

No próximo dia 28 de outubro (sábado), as portas do Teatro Maria Vitória abrem-se aos mais velhos e oferecem bilhetes com 20% de desconto aos maiores de 60 anos (para o setor das poltronas).

O espectáculo em cartaz, ‘Portugal em Revista’, tem textos de Miguel Dias, Renato Pino e Flávio Gil e encenação deste último. No elenco, estão nomes como Paulo Vasco, Susana Cacela, Rosa Villa, Flávio Gil e Miguel Dias.

‘Portugal em Revista’ é para ver às quintas e sextas às 21h30, aos sábados e domingos às 16h30 e às 21h30.