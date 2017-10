Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Ribeiro: “Zeca será sempre único”

O CCB deu-lhe ‘Carta-Branca’ e o fadista escolheu homenagear um dos maiores músicos de sempre.

Por Miguel Azevedo | 11:44

O fadista Ricardo Ribeiro sobe ao palco do CCB, em Lisboa, esta quinta-feira para um espetáculo de tributo a Zeca Afonso. O desafio foi lançado ao cantor em registo de ‘carta-branca’ e o resultado é um espetáculo que até será registado para posterior edição discográfica.



"Sempre gostei muito da obra do Zeca e acho que ele não deve ser só lembrado em Abril. A sua obra devia ser mais abordada e divulgada", declara Ricardo Ribeiro. "O Zeca será sempre um criador único e excecional. Ele era muito mais do que um cantautor de intervenção. Ele tinha o condão de escolher as melodias certas para as palavras certas", diz o cantor, que promete um espetáculo de cerca de duas horas no qual irá interpretar, não só os temas mais conhecidos do músico, mas também "aqueles que andam para lá no meio dos discos", revela. Entre eles estarão, por exemplo, ‘Maria Faia’, ‘Verdade ou Mentira’ ou ‘Canção da Paciência’.



Com direção musical de Filipe Raposo, o espetáculo conta ainda como Mário Delgado (guitarras), Ricardo Toscano (saxofone), An- tónio Quintino (baixo) e Jarrod Cagwin (percussões). O preço dos bilhetes varia entre os 12,5 e os 30 euros.