Ricky Martin muda data de concerto em Portugal

Ricky Martin alterou a data do concerto em Portugal, invocando motivos de agenda. Assim, o espectáculo inicialmente marcado para 12 de maio no MEO Arena, em Lisboa, terá agora lugar a 9 de junho, na mesma sala.



Aos fãs portugueses, o cantor porto-riquenho deixou uma mensagem: "Gente maravilhosa de Lisboa, antes de mais quero agradecer as incríveis demonstrações de carinho e entusiasmo que demonstraram após o anúncio do meu concerto no vosso País. Devido a mudanças inevitáveis na minha agenda de trabalho, tive a necessidade de adiar o concerto por uns dias. Tentamos, por todos os meios, evitar tomar esta decisão, mas foi impossível. De qualquer maneira, a festa segue. O que tenho preparado para você é um concerto mágico. Preparam-se para dançar até à exaustão. Sempre agradecido pela vossa compreensão e ansioso por vos ver em breve".



O concerto em Lisboa vai contar com 17 pessoas num palco que terá várias plataformas elevatórias.









Os bilhetes já vendidos serão válidos para a nova data, sendo que qualquer esclarecimento deve ser procurado no local onde os mesmos foram adquiridos. As entradas custam entre os 38 euros e os 70

