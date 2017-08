Rio Maior vai ter uma Galeria António Feliciano Júnior

Espaço vai integrar o espólio do homem que tanto deu à terra.

Por J. Pires Santos | 20:10

A Câmara Municipal de Rio Maior acaba de inaugurar, na Galeria do edifício dos Paços do Concelho, a exposição permanente ‘António Machado Feliciano Júnior, um Homem Diverso’.

A mostra, que evoca a memória de um homem que tanto deu à terra, deverá posteriormente ficar sediada numa antiga escola que está a ser submetida a obras de renovação e que passará a designar-se como Galeria António Feliciano Júnior.

Entre o espólio, destaque para coleções de medalhas, máquinas de escrever, postais e fotografias, documentos oferecidos ao município de Rio Maior pela viúva do professor.

António Machado Feliciano Júnior dedicou a sua vida profissional ao ensino, mas a sua curiosidade inata e a sua necessidade de adquirir e partilhar conhecimento fizeram com que deixasse a sua marca no teatro (fazendo parte do Grupo Cénico Zé Pereira); na fotografia (captando com a sua máquina fotográfica quase um século da nossa história comum); no cinema, na rádio e no jornalismo, tendo sido diretor do jornal ‘Região de Rio Maior’ a partir de 1989 e até à data do seu falecimento, este ano.

Homem extremamente culto, foi membro da Santa Casa da Misericórdia local, fundador do Círculo Cultural de Rio Maior, foi promotor de inúmeras atividades culturais e recreativas ao longo da sua vida, muitas delas centradas em torno daquela que seria a sua grande paixão: o colecionismo.

Da Numismática à Filatelia e Medalhística, muitas foram as coleções que formou, os artigos que escreveu sobre o tema, as exposições que promoveu. Isto além de ter organizado, durante 29 edições, o Encontro Nacional de Colecionadores, que foi, durante muitos anos, o maior realizado em todo o País.

O Encontro Nacional de Colecionadores Professor António Feliciano Júnior 2017 é organizado pela Junta de Freguesia de Rio Maior e terá lugar no dia 2 de setembro, como habitual por ocasião da Frimor – Feira Nacional da Cebola.

A 30ª edição do mais antigo evento regular de colecionismo realizado anualmente em Portugal terá como palco o Pavilhão Gimnodesportivo Adelino Figueiredo, em Rio Maior.

As inscrições para este encontro – o primeiro sem a presença física do seu fundador – encontram-se abertas e os interessados podem enviar o seu pedido até o final do mês de agosto para a Junta de Freguesia de Rio Maior pelo e-mail geral@jf-riomaior.pt ou através do telefone 243995114.