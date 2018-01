Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rita Ora no Marés Vivas de 2018

Cantora 'pop' britânica é a primeira confirmação para o dia 22 de julho.

19:14

A cantora 'pop' britânica Rita Ora é a primeira confirmação para o dia 22 de julho da edição 2018 do festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, foi hoje anunciado.



Segundo a organização, a cantora Rita Ora vai apresentar no palco do Marés Vivas o seu último 'single', "Anywhere", lançado em outubro de 2017.



O festival Marés Vivas realiza-se no espaço da Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia, de 20 a 22 de julho.