Rita Ribeiro e Raposo cantam Shakespeare

"Não é um Shakespeare na letra, mas em espírito", diz Rita Ribeiro. "Esta é uma comédia leve e muito divertida, feita a pensar em toda a família." Ao que José Raposo acrescenta que "só o facto de haver uma orquestra a tocar ao vivo" é uma grande mais-valia do espetáculo. "É uma festa e acho que as pessoas vão gostar", afirma.Com adaptação e encenação de Simon Frankel, os bilhetes vão dos 17,50 aos 30 euros.

É um dos espetáculos que vão celebrar, ao longo de 2017, os dez anos da Lisbon Film Orchestra (LFO) – "a primeira orquestra portuguesa que interpreta as melhores músicas dos grandes filmes de cinema" – e tem estreia marcada para o Teatro Tivoli, em Lisboa, no próximo dia 9, quinta-feira.‘Sonho de Uma Noite de Verão - O Musical’ inspira-se na famosa peça de Shakespeare, numa versão "mais simples", e junta-lhe as canções originais do maestro Nuno de Sá, que diz que, para assinalar os dez anos de existência da LFO, "tinha de se fazer algo diferente"."Queremos crescer a nível das nossas valências artísticas e sabemos que esta aposta é de risco", conta. "O espetáculo custou-nos muito dinheiro – e não, não vou revelar números – mas acreditamos que pode ter muito sucesso junto do grande público", concluiu.Rita Ribeiro e José Raposo encabeçam um elenco onde pontuam ainda os nomes de FF, Sissi Martins, Ruben Madureira e Miguel Raposo, e os veteranos partilham o entusiasmo por este projeto "tão bonito".