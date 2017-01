Rivoli do Porto celebra 85 anos em festa

"De manhã, quatro curtas apresentações compõem um percurso preparado para ser visto em família, apresentados por Elisabeth Lambeck, Nuno Preto, Marta Bernardes e a Sonoscopia. No percurso da tarde, António Júlio, Drumming, Joclécio Azevedo e Valter Hugo Mãe tomam lugar, culminando com a inauguração da exposição do investigador e designer Nuno Coelho", refere a informação do Teatro Municipal.



No Rivoli vai ser possível assistir a trabalhos de dança, teatro, música e literatura em vários espaços, desde os auditórios à sala de fumo do 2.º piso, passando pelo subpalco "e, até, o WC dos homens"."De manhã, quatro curtas apresentações compõem um percurso preparado para ser visto em família, apresentados por Elisabeth Lambeck, Nuno Preto, Marta Bernardes e a Sonoscopia. No percurso da tarde, António Júlio, Drumming, Joclécio Azevedo e Valter Hugo Mãe tomam lugar, culminando com a inauguração da exposição do investigador e designer Nuno Coelho", refere a informação do Teatro Municipal.Pela tarde dentro, são celebrados os 150 anos do nascimento de Erik Satie, "enquanto Marco da Silva Ferreira tem as honras de espetáculo da casa no grande auditório Manoel de Oliveira"."A festa prolonga-se noite dentro com o Understage, numa colaboração com a Matéria Prima que, inusitadamente, junta Tiago Pereira com o Grupo de Percussão de Valhelhas e os Sensible Soccers e termina no bar Passos Manuel", conclui o comunicado.

O Teatro Municipal Rivoli, no Porto, abre este sábado as suas portas para 15 horas de atividades de entrada gratuita que incluem sete espetáculos, quatro concertos, duas instalações, uma exposição e uma festa, para assinalar os 85 anos do espaço.Entre as atividades previstas conta-se a abertura da exposição "5.º Caderno -- Ensaio sobre os arquivos do Rivoli", "projeto que pretende ensaiar possíveis novas leituras do que é o arquivo daquele teatro", com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, de acordo com comunicado do Teatro Municipal do Porto."O Rivoli celebra o aniversário com uma festa que se prolonga por 15 horas e envolve 115 participantes numa programação 'non-stop', oferecendo ao público a oportunidade de descobrir novas criações, grande parte delas em estreia e imaginadas por artistas da cidade", acrescentou a informação do teatro, que realçou que as bilheteiras abrem às 10:00 e podem ser levantados dois bilhetes por pessoa, por espetáculo.