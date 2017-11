Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robots avisam durante o Web Summit que vão ficar com os empregos dos humanos

Por Lusa | 17:28

Dois robots avisaram esta terça-feira durante um debate na Web Summit, em Lisboa, que no futuro deverão ficar com os empregos dos humanos, garantindo contudo que não vão destruir a humanidade.



Sophia e Einstein são dois robots desenvolvidos por David Hanson, que criou a empresa Hanson Robotics, e estão programados para debater questões da atualidade.



Esta terça-feira, no Centre Stage da Web Summit, que decorre em Lisboa até quinta-feira, foram os escolhidos para um debate sobre o que é ser humano e ainda se a inteligência artificial será um meio para salvar a humanidade ou destrui-la.



Sophia, que na edição de 2016 também esteve em Portugal, respondeu a esta pergunta de uma forma clara: "Não vamos destruir o mundo mas vamos ficar com os vossos empregos".



Contudo, a robot Sophia considera que o facto de vir a ficar com o emprego dos humanos não será um problema mas sim um ponto positivo para a humanidade, permitindo que esta tenha tempo para outras coisas e elogiando ainda os humanos por terem a capacidade de criar "belos robots".



O robot Sophia, a quem foi atribuída cidadania pela Arábia Saudita, reconhece rostos, consegue ter um diálogo e até constrói algumas piadas e terça-feira foi também protagonista numa conferência de imprensa onde reafirmou que os robots ficarão efetivamente com os empregos dos humanos.



Já Einstein, o outro robot que é uma cópia do célebre físico, considera que o problema da convivência entre humanos e robots não se coloca ao nível da tenologia mas sim dos valores.



"Os robots serão capazes de assumir os valores dos humanos e esse sim é um problema", disse



Einstein defendeu ainda que a humanidade tem de se curar a si própria para garantir que as suas criações permanecem saudáveis e que "há esperança" de existir uma convivência de trabalho saudável entre robots e seres humanos.



O desenvolvimento da inteligência artificial é uma das temáticas em debate permanente na web summit, assim como a atenção que deve ser dada à relação equilibrada entre a necessidade humana de desenvolver tecnologia e os cuidados a ter para que não invada a sua vida.



A Web Summit decorre até quinta-feira, no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.



Segundo a organização, nesta segunda edição do evento em Portugal, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.