Rock encerra último dia do festival SBSR

Foster the People e Deftones foram as grandes atrações do Super Bock Super Rock.

Por Joana de Sales | 01:30

No último dia de Super Bock Super Rock viu-se muito mais rock no Parque das Nações. T-shirts pretas, ténis a condizer e até algumas tachas nos pulsos e mochilas adivinhavam uma plateia a vibrar com Foster the People e Deftones, os cabeças de cartaz.



"Vim para Foster the People. Até agora, adorei Red Hot Chili Peppers e o pior foi Future", disse Andresa Pechincha ao CM. E foi a banda favorita desta festivaleira que abriu o palco principal, com uma plateia bem composta. O grupo de indie rock aproveitou o festival para apresentar alguns dos singles do álbum ‘Sacred Hearts Club’, embora este só chegue ao mercado na próxima sexta-feira. E foi um público bem animado – e de braços no ar – que acompanhou o vocalista Mark Foster em todas as suas canções.



Logo depois, e já à hora de fecho desta edição, seguiram-se os tão aguardados Deftones. Com o mais recente álbum lançado no ano passado, alguns fãs queriam ouvir temas mais antigos. "Espero as boas músicas do ‘White Pony’. O disco ‘Gore’ não é dos meus trabalhos preferidos", contou Sérgio Fonseca, de 33 anos.



Fat Boy Slim acabaria por fechar a noite no palco principal com as misturas de eletrónica, house, hip-hop e funk, mas antes disso Seu Jorge já prestava homenagem a David Bowie no segundo palco com o espetáculo ‘The Life Aquatic’.



O SBSR regressa ao Parque das Nações a 19, 20 e 21 de julho de 2018 e está já garantida a presença do português Slow J.