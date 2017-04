Rodrigo Leão premiado

A banda sonora que Rodrigo Leão compôs para o documentário 'No Intenso Agora', do realizador brasileiro João Moreira Salles, foi distinguida pelo festival Cinéma du Réel - Festival International de Films Documentaires.



O filme é um documentário político que justapõe, através de imagens de arquivo, diferentes acontecimentos da década de 1960, como a revolta estudantil em Paris, a repressão da Primavera de Praga pelas tropas soviéticas, e o percurso da mãe do cineasta pela China no ano da revolução cultural comunista.

Este fim de semana estreou também nas salas portuguesas outro filme com banda sonora assinada pelo músico e compositor português. Trata-se de '100 Metros', realizado pelo espanhol Marcel Barrena baseado na história de Ramón Arroyo, um homem comum que desafia a esclerose múltipla. Um filme sobre resiliência e superação.

