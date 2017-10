Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rodrigues dos Santos já tem novo romance pronto a sair

‘Sinal de Vida’ é o 25º livro do autor e o seu 18º romance.

Por H.R. | 08:33

José Rodrigues dos Santos continua a escrever a um ritmo impressionante.



Depois de ‘O Reino do Meio’ (romance de 704 páginas que encerrou a Trilogia do Lótus) ter chegado às livrarias a 21 de setembro, a 19 deste mês é a vez de se iniciar a venda de ‘Sinal de Vida’ no qual, em 656 páginas, o jornalista da RTP conta a mais recente aventura do professor Tomás Noronha que, desta vez, embarca numa missão até ao espaço.



‘Sinal de Vida’ é o 25º livro de Rodrigues dos Santos e o seu 18º romance.



Com a tiragem inicial de 50 mil exemplares, o autor vai ultrapassar os 2,3 milhões de exemplares vendidos em Portugal, e soma mais 2 milhões a nível internacional.