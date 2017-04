Rússia sai da Eurovisão após bloqueio a cantora russa

O EBU suigeriu que Yulia Samoylova poderia cantar ao vivo através da Rússia, mas o Channel One não aceitou a ideia.

O canal russo Channel One anunciou hoje que não participará este ano no Festival Eurovisão da Canção após a Ucrânia ter impedido a entrada da concorrente russa em território ucraniano.Os serviços de segurança ucranianos impediram a cantora Yulia Samoylova de entrar na Ucrânia porque esta tinha visitado a Crimeia após a anexação russa daquela península, em 2014.O canal estatal russo, responsável pela transmissão do concurso, muito popular na Rússia, disse que esta decisão foi tomada em protesto por o European Broadcasting Union (EBU) ter falhado na resolução da disputa com a Ucrânia.