Mais sexo e suspense nas "Cinquenta Sombras"

Sequela erótica chega esta quinta-feira aos cinemas.

Por Sónia Dias | 01:30

O último capítulo da história de amor entre Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) chega hoje às salas portuguesas e promete fazer suspirar os fãs da trilogia erótica criada pela autora britânica E.L. James. E como é a despedida, podem contar com uma dose reforçada de cenas de sexo e de sadomasoquismo, equilibradas com momentos dignos de um thriller.



Longe de ser a inocente jovem que se deixou seduzir por um atraente e misterioso milionário, Anastasia revela-se agora uma mulher determinada e independente, sobre a qual Christian tem cada vez menos poder. Até na cama (e no famoso Quarto Vermelho) a atual Sra. Grey não hesita em tomar as rédeas da relação, para surpresa e deleite do marido.



Mas nem tudo é simples para os recém-casados. Enquanto Anastasia se esforça para partilhar o luxuoso estilo de vida de Christian sem sacrificar a própria identidade, ele faz os possíveis para superar o seu obsessivo impulso de controlo, ao mesmo tempo que se debate com os demónios do passado.



Independentemente das críticas - na maioria negativas, embora bem mais favoráveis do que nos dois filmes anteriores - ‘As Cinquenta Sombras Livre’ promete mais um sucesso de bilheteira a nível mundial, mesmo a tempo do Dia dos Namorados.



Ainda assim, Dakota Johnson e Jamie Dornan não puderam disfarçar o contentamento de pôr fim à trilogia, de forma a poderem abraçar outros projetos, nos quais apareçam mais tempo vestidos.



Ator usou proteção para o pénis... já usada

Numa entrevista recente a Jimmy Kimmel, Jamie Dornan revelou que quando filmou a primeira cena de sexo em ‘As Cinquenta Sombras de Grey’ usou um protetor de pénis, sem saber que este já tinha sido usado por outra pessoa.



"Achei que era novo porque o tirei da embalagem. Só depois reparei que tinha um nome escrito...", recordou.



SAIBA MAIS

770

milhões de euros. É quanto os dois primeiros filmes - ‘As Cinquenta Sombras de Grey’ (2015) e ‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’ (2017) - renderam.



Marquês de Sade

No final do século XVIII, o sadomasoquismo - prazer em sentir/infligir dor e em dominar/ser dominado - foi explorado pelo marquês de Sade em obras como ‘Justine’.



Clássicos no cinema

‘Satíricon’, de Petronius Arbiter (ano 60 d.C.), foi adaptado ao cinema por Federico Fellini. Já ‘Decamerão’, de Giovanni Boccaccio (1353), foi transformado em filme por Pier Paolo Pasolini.



Literatura erótica

‘As Cinquenta Sombras’ deu novo fôlego à literatura erótica, com várias autoras a tentar copiar o sucesso, entre elas Megan Maxwell e Sylvia Day.