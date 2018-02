Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saga ‘As 50 Sombras’ já rendeu 890 milhões

Só em Portugal, longas-metragens baseadas na obra erótica de E.L. James geraram seis milhões de euros em receitas.

Por Duarte Faria | 01:30

Os três filmes da saga erótica ‘As Cinquenta Sombras’, baseada nos livros da autora britânica E.L. James (ver pormenores), geraram, até à passada quinta-feira, 890 milhões de euros em receitas de bilheteira em todo o Mundo - cerca de seis milhões no nosso País.



Apesar de estar longe do sucesso alcançado pelas anteriores longas-metragens, ‘As Cinquenta Sombras Livre’, o último filme da trilogia, estreado em Portugal no passado dia 8, continua a render muitos milhões aos cofres dos produtores. Na primeira semana, o filme protagonizado por Dakota Johnson e Jamie Dornan já gerou uma receita de bilheteira de 124,7 milhões de euros. Só nas salas de cinema nacionais, a película já foi vista por mais de 191 mil espectadores e rendeu pouco mais de um milhão de euros, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual.



Estes valores estão ainda muito distantes dos arrecadados pelos anteriores filmes. ‘As Cinquenta Sombras de Grey’, estreado em 2015, rendeu 457,5 milhões de euros a nível mundial. Em Portugal teve mais de 501 mil espectadores e uma receita de pouco mais de 2,6 milhões de euros. Já ‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’, de 2017, gerou uma receita de 305,4 milhões de euros. Nas nossas salas, a segunda longa-metragem da saga foi vista por 436 mil pessoas e arrecadou quase 2,4 milhões em receitas de bilheteira.



Estima-se que, até ao fim deste mês, as histórias de Anastasia Steele e Christian Grey ultrapassem a marca dos mil milhões de euros em receitas de bilheteira em todo o Mundo. Nada mau se tivermos em conta que os três filmes custaram, ao todo, cerca de 122 milhões de euros.



E, quem sabe, não vêm novos filmes (e muitos milhões) a caminho. É que, depois da primeira trilogia, E.L. James já começou a escrever ‘Grey’, a versão da história contada do ponto de vista masculino.



PORMENORES

Compra de direitos

A compra dos direitos sobre os livros da trilogia ‘As Cinquenta Sombras’ custou quatro milhões de euros às produtoras Universal Studios e Focus Features.



Escritora milionária

A escritora E.L. James entrou para a lista das 100 celebridades mais poderosas da revista ‘Forbes’ em 2013, ano em que viu a sua fortuna avaliada em mais de 76 milhões de euros.



Mulheres e jovens

Segundo a revista ‘Forbes’, 75% dos fãs da saga criada por E.L. James são mulheres e, destes, 55% têm menos de 30 anos.