Salvador Sobral distinguido nos prémios europeus para melhores artistas jovens

Vencedor da Eurovisão é um dos 10 premiados dos European Border Breakers Awards 2018.

Salvador Sobral está entre os 10 arttistas europeus que são distinguidos na noite deste quarta-feira na edição de 2018 dos European Border Breakers Awards.



A cerimónia tem lugar no festival Eurosonic Noorderslag, em Groningen, na Holanda. O vencedor do Festival Eurovisão da Canção, que recupera de um transplante de coração, é considerado um dos 10 novos músicos mais promissores da Europa.

A Comissão Europeia lembra em comunicado que "os prémios de música popular contemporânea, cofinanciados ao abrigo do programa Europa Criativa que dispõe para o seu período de vigência de um orçamento de 1,46 mil milhões de euros, reconhecem os melhores artistas da Europa que alcançaram sucesso para além das fronteiras do seu país com o primeiro álbum lançado internacionalmente".



Os prémios, cuja origem remonta a 2004, já reconheceram, entre muitos outros, nomes como Adele, Stromae, Mumford & Sons e Disclosure.



Para além de Salvador, entre os vencedores da edição de 2018 estão Alice Merton (Alemanha), Alma (Finlândia), Blanche (Bélgica), Kristian Kostov (Bulgária), Off Bloom (Dinamarca), Sigrid (Noruega), Scott (Suécia), The Blaze (França) e Youngr (Reino Unido).



Os vencedores vão atuar na cerimónia de Goningen, com a exceção de Salvador, que ainda não tem condições de saúde para subir ao palco.