Salvador Sobral levou Pessoa ao SBSR

No dia de Red Hot Chili Peppers, foram as atuações dos portugueses Ana Moura e Salvador Sobral que aqueceram o ambiente.

Por Joana de Sales | 01:30

Foram centenas os agentes da PSP que estiveram a garantir a segurança dos festivaleiros na primeira noite do SBSR. No local estiveram patrulhas apeadas e de bicicleta, uma segway e agentes à civil, informou o porta-voz da PSP, Hugo Abreu.



Até ao fecho da edição, a polícia não registou qualquer ocorrência.

Nem sob a pele do heterónimo, Benjamin Cymbra, Salvador Sobral largou os seus jeitos no concerto de estreia do projeto Alexander Search. A banda, que interpreta poemas deste heterónimo de Fernando Pessoa, abriu o 23º Super Bock Super Rock (SBSR).E o grupo conseguiu conquistar a plateia com as misturas de indie, eletrónica e rock, que acabaram por levar as pessoas a dançar, num concerto de pouca conversa. "Não vamos falar porque não há tempo. Só há tempo para tocar", afirmou Sobral logo após a primeira música.O projeto, que junta o vencedor da Eurovisão e o pianista Júlio Resende, conta ainda com mais três músicos, todos com um heterónimo. Sendo um projeto singular, houve ainda tempo para distribuir poemas de Fernando Pessoa para que, como disse Salvador, a sua poesia "viva para sempre".Já a abertura do palco principal ficou a cargo dos The New Power Generation. À antiga banda de Prince, juntou-se Ana Moura. A fadista dançou e saltou a relembrar o músico com quem cantou no SBSR há 7 anos.Mas a atuação mais esperada da noite era a dos Red Hot Chili Peppers, num concerto que arrancou já após o fecho desta edição. Mais de dez anos depois da última atuação, os californianos voltaram a Portugal para apresentar ‘The Getaway’, álbum lançado em 2016.