Samba no pé anima Estarreja

Noites são mal dormidas, mas a ansiedade dos grandes dias fala mais alto.

Por Patrícia Lima Leitão e Ana Silva Monteiro | 01:30

As gargantas já estão afinadas, e o pé vai sendo ensaiado. O Carnaval está à porta, e em Estarreja, por estes dias, as mãos multiplicam-se e as noites são mal dormidas. São os últimos preparativos para que nada falhe nos grandes corsos, no dias 11 e 13 deste mês.



Na sede da escola de samba Gres Trepa - que vai ter 170 figurantes a desfilar - comemoram-se os 30 anos de existência enquanto se costuram e colam as últimas peças para a fantasia ideal. "Somos nós que desenhamos os nossos disfarces e depois os construímos de raiz" afirmou a vice-presidente, Raquel Silva.



Este ano o tema é o tempo. Quanto aos Viscondes, que são um grupo de folia de Salreu, o tema é desvendado, mas o enredo fica por descobrir.



"Somos só homens e este ano vamos ter 50 a desfilar", contou Tiago Marques, membro do grupo, que vai contar uma história sobre o basquetebol americano. Cinco escolas de samba e sete grupos de folia, num total de mil participantes, vão desfilar no Carnaval, que teve um investimento recorde de 450 mil euros.



Vitamina da folia fortalece Ovar

Em Ovar, todos os minutos e segundos finais contam, mas as preparações deste ano começaram mal o Carnaval anterior terminou .



"Já estamos a trabalhar há vários meses. Agora trabalhamos de dia e noite" contou Mariana Oliveira, das Melindrosas. Pelas ruas de Ovar vão desfilar cerca de dois mil foliões, entre grupos e escolas de samba. O Carnaval é uma tradição, e para as pessoas da terra é o melhor do País.



"Aqui está a vitamina da felicidade, por isso quem vem pela primeira vez volta sempre", afirmou Carlos Granja, da escola de samba Charanguinha. Quim Barreiros e Matias Damásio são nomes sonantes da programação.



