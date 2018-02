Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Samora Correia ao rubro no Carnaval

O maior Carnaval do Ribatejo arranca hoje e termina a 14 com o Enterro do Entrudo, que este ano coincide com o Dia dos Namorados.

Por João Saramago e T.R. | 08:50

Arranca hoje em Samora Correia, no concelho de Benavente, o maior Carnaval do Ribatejo. A organização estima que, durante seis dias, 50 mil pessoas visitem o Entrudo da "festa Brava", que este ano contou com um orçamento de 33 mil € para colocar em marcha 14 carros alegóricos.



A festa tem início com o desfile de Carnaval que tem a participação do Lar de Idosos, dos alunos das Escolas de Samora Correia e também dos Reis do Carnaval. Amanhã, irá ocorrer o desfile noturno com a concentração de milhares de trapalhões e matrafonas. Domingo, há a primeira saída do corso, cuja entrada é livre e terá a participação do ator Ângelo Torres.



Segunda-feira a brincadeira é feita com o assalto às 22h00. E terça-feira Gorda o corso volta a sair à rua. A festa popular despede-se na quarta-feira com o Enterro do Santo Entrudo às 21h00. Animação que este ano coincide com o Dia dos Namorados.



Tradição dos Caretos

Em Podence e Macedo de Cavaleiros é tempo de tirar o fato de Careto do armário. Nos dias que faltam para o Entrudo Chocalheiro, há que confirmar se está tudo pronto para a festa.



Com pouco mais de 200 habitantes durante o ano, nesta altura são muitos os filhos da terra que regressam.



Preferem vir passar o Carnaval em vez do Natal. Apesar de a tradição vedar a vestimenta às mulheres, elas mostram gosto nos preparativos. António Carneiro, presidente da Associação Grupo dos Caretos de Podence, espera turistas de todo o País e de Espanha: "Antes, era uma festa voltada para a aldeia. Agora, com modéstia e orgulho, vem gente para nos ver de todo o lado".



O Entrudo Chocalheiro começa Domingo Gordo e só acaba terça-feira.