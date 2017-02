Savages no NOS Alive

O que achou desta notícia?







É mais uma confirmação para o cartaz do NOS Alive, que se realiza entre 6 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. As Savages sobem ao palco no dia 7, data que tem os Foo Fighters como cabeças de cartaz.As britânicas - à exceção da vocalista, Jehnny Beth, que é francesa - estiveram no ano passado no Primavera Sound, no Porto, e regressam agora a Portugal para apresentar temas dos seus dois álbuns, 'Silence Yourself' e 'Adore Life'.The Weeknd, Phoenix, The XX, The Kills, Warpaint, Depeche Mode, Imagine Dragons e Koraline são outras das bandas já confirmadas para esta edição do festival.Os bilhetes custam entre 59€ (diário) e 129€ (passe para os três dias).