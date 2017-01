Scarlett foi a atriz que mais rendeu em 2016

Na lista da ‘Forbes’ estão também Amy Adams, Ben Affleck, Henry Cavill, Ryan Reynolds e Will Smith, que é o décimo classificado com 733 milhões de euros arrecadados.

As contas estão feitas e, segundo os dados da revista norte-americana ‘Forbes’, a atriz Scarlett Johansson foi quem mais rendeu aos estúdios de Hollywood em 2016: 1,134 mil milhões de euros, somando os resultados de bilheteira de ‘Capitão América: Guerra Civil’ (1,091 mil milhões de euros) e ‘Salve, César!’ (43 milhões de euros).A loira está à frente de Chris Evans e Robert Downey Jr., ambos em segundo lugar, com 1,087 mil milhões de euros realizados. Mas na lista dos atores mais rentáveis do cinema norte-americano há surpresas. Nomeadamente a australiana Margot Robbie, que conseguiu o quarto lugar por ter entrado em dois grandes êxitos de bilheteira, a saber ‘Esquadrão Suicida’ e ‘A Lenda de Tarzan’. No total, estes filmes somaram 1,039 mil milhões de euros.Numa lista onde as mulheres estão em destaque, a revista ‘Forbes’ assinala ainda a presença – pela primeira vez – da atriz britânica Felicity Jones (de ‘A Teoria de Tudo’). Em 2016 Felicity brilhou nos filmes ‘Rogue One: Uma História de Star Wars’, ‘Inferno’ e ‘Sete Minutos depois da Meia-Noite’. No total, estes filmes somaram 760 milhões de euros.