Scorpions de regresso aos Marés Vivas

A banda de hard rock alemã foi a principal atração de sábado no festival de Vila Nova de Gaia.

10:18

A banda de hard rock alemã Scorpions foi a principal atração de sábado no festival Marés Vivas, que termina este domingo, em Vila Nova de Gaia, com Sting como cabeça de cartaz.



O segundo dia do evento contou ainda com o dinamarquês Lukas Graham.