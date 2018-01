Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox nos Coliseus

Grupo regressa a Portugal em março.

14:48

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox vão voltar a Portugal já em março. O grupo sobe ao palco do Coliseu do Porto dia 28 de março e, no dia seguinte, marca presença no Coliseu de Lisboa.



A banda é conhecida por pegar em hits da música pop e tocá-los ao estilo de uma banda de swing, numa fórmula que lhe granjeou muito sucesso no Youtube, onde tem cerca de três milhões de subscritores.



O grupo formou-se em 2013 e conta com o pianista e compositor Scott Bradlee na liderança. Desde então, já fizeram mais de 80 vídeos e reúnem mais de 800 milhões de visualizações.



Scott Bradlee's Postmodern Jukebox estrearam-se em Portugal em 2016, num concerto esgotado na Aula Magna.