Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Scott Putesky (1968-2017)

Guitarrista que mudou o seu nome para Daisy.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Los Angeles como Scott Putesky, mas no mundo da música, que cedo abraçou como o seu, era conhecido como Daisy Berkowitz.



Em 1989, com Brian Warner e Brian Tutunick, criou os Marilyn Manson & the Spooky Kids, e foi nesse ano que assumiu o nome artístico.



Abandonaria a banda em 1996, tendo depois trabalhado com os Stuck On Evil e Three Ton Gate.



Há 4 anos revelou que tinha cancro.



Morreu domingo aos 49 anos.