Sean Combs lidera lista dos mais ricos

PORMENORES

Avaliação todos os anos

A revista americana ‘Forbes’ realiza esta contagem anualmente. A lista contabiliza os ganhos desde meados de 2016 a meados do presente ano.



A fazer contas desde 1917

Fundada em 1917, pelo especialista em finanças B. C. Forbes (1880-1954), esta empresa foi mudando de mãos, mas 49% das ações continuam a pertencer aos herdeiros de Forbes.



"Ainda há poucas mulheres nestas listas"

A editora da ‘Forbes’, Natalie Robehmed, considera que "ainda há poucas mulheres nestas listas, especialmente na área da música", o que, na sua perspetiva, indica que as mulheres estão sub-representadas nesta indústria.



Drake, The Weeknd e Coldplay completam a contagem no domínio das artes, respetivamente no quarto, sexto e oitavo lugares, com 84, 82 e 76 milhões de euros somados.A revista americana ‘Forbes’ realiza esta contagem anualmente. A lista contabiliza os ganhos desde meados de 2016 a meados do presente ano.Fundada em 1917, pelo especialista em finanças B. C. Forbes (1880-1954), esta empresa foi mudando de mãos, mas 49% das ações continuam a pertencer aos herdeiros de Forbes.A editora da ‘Forbes’, Natalie Robehmed, considera que "ainda há poucas mulheres nestas listas, especialmente na área da música", o que, na sua perspetiva, indica que as mulheres estão sub-representadas nesta indústria.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A revista ‘Forbes’ acaba de revelar os artistas mais rentáveis do ano e a grande surpresa é Sean ‘Diddy’ Combs, o rapper que no ano passado estava no 22º lugar dos mais ricos e agora chegou ao topo da lista, com 116 milhões de euros arrecadados no espaço de 12 meses. Os ganhos justificam-se: além da recente tournée, o músico assinou um contrato milionário com uma marca de vodka e vendeu um terço da sua empresa de roupa.Na lista dos dez mais rentáveis há apenas apenas duas mulheres. Beyoncé Knowles é a segunda que mais dinheiro ganhou (94 milhões de euros), logo seguida pela escritora britânica J. K. Rowling, que somou 85 milhões graças à peça de teatro sobre ‘Harry Potter’ e ao filme ‘Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los’.A escrita também garantiu um lugar na lista ao norte-americano James Patterson. O conhecido autor de thrillers é a nona personalidade mais rentável, tendo arrecadado 78 milhões de euros no último ano.