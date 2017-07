Segunda semana da festa arranca com Shakespeare

‘Ricardo III está Proibido’ é uma produção romena para ver de hoje a 5ª feira.

11.07.17

Um espetáculo romeno inspirado em ‘Ricardo III’ e uma criação do português João Garcia Miguel que revê ‘A Tempestade’ – ambos de William Shakespeare – marcam o início da segunda semana do Festival Internacional de Teatro de Almada, que hoje começa.A festa, que vai na 34ª edição, apresenta ‘Ricardo III está Proibido’ de hoje a quinta-feira (na Sala Experimental do Teatro Joaquim Benite) e ‘Tempestade’ a partir de amanhã e até sexta, no Teatro-Estúdio António Assunção.Na mostra há ainda para ver a produção belga ‘Moeder’ (hoje, no CCB, 21h00) e ‘Primeira Imagem’, no Teatro Nacional D. Maria II (a partir de amanhã e até domingo).