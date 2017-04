Seis Vieira da Silva abaixo dos 6 milhões

CM contactou a instituição bancária para saber o valor destas obras, mas não obteve resposta. Já o Ministério da Cultura remeteu as respostas para um comunicado das Finanças, onde é dito que "a Lone Star (LS) já está ao corrente da importância cultural para o País das diferentes coleções que compõem o chamado BES Arte".



Assim, "a LS em conjunto com o Novo Banco e o Fundo de Resolução estão a estudar a melhor maneira de proteger estas coleções, estando sempre garantida a sua permanência em território nacional".



Na sua audição, Castro Mendes revelou ainda que "nas próximas semanas" o Governo libertará 18 milhões de euros para concursos de apoios ao cinema e 2,5 milhões para as artes.



As seis pinturas

‘Novembre’ (1958), ‘La Mer’ (1961), ‘Au fur et à mesure’ (1965), ‘L’Esplanade’ (1967), ‘New Amsterdam I’ e ‘New Amsterdam II’ (1970) são os seis quadros de Vieira da Silva que o Estado vai comprar.



A pintora nasceu em Lisboa, em 1908, e morreu em Paris, em 1992.



A compra dos seis quadros da pintora Vieira da Silva detidos pelos herdeiros de Jorge de Brito - que estão em exposição no museu com o nome da pintora - já não vai ser feita através de uma permuta de terrenos, como noticiado há cerca de um ano, quando João Soares era o ministro da Cultura, mas sim em dinheiro.Ontem, Castro Mendes, o atual titular da pasta, afirmou no Parlamento que o Governo está "muito empenhado" nas negociações com os herdeiros. Segundo apurou o, o negócio será feito por um valor inferior aos 6,6 milhões em que as obras estão avaliadas. Apesar de o montante ainda não ser público, este deverá ficar entre os quatro e os seis milhões de euros. Ao, o Ministério da Cultura esclareceu que "as negociações ainda decorrem pelo que os detalhes do processo são reservados".Ainda ontem, durante a audição, o Bloco de Esquerda voltou a exigir ao ministro que os bens culturais detidos pelo Novo Banco (onde se encontram telas de Josefa de Óbidos, uma coleção numismática com cerca de 13 mil moedas, uma coleção de fotografia e a Biblioteca de Estudos Humanísticos de José Vitorino de Pina Martins) fiquem na esfera pública.