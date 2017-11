Selo raro de D. Luís I em praça por 1200 euros

Leilão terá lugar no Porto, a 11 de novembro.

Por J. Pires Santos | 21:57

O selo de 10 réis de D. Luís I, fita direita, não denteado, com sobrecarga a preto ‘Açores’, emitido em 1868, é uma das estrelas do 66.º leilão filatélico do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto, que tem lugar a 11 de novembro, nos salões do ACP, no Porto.

A peça, que tem valor de catálogo superior a 20 mil euros, vai à praça por 1200 euros.

Do catálogo com mais de dois mil lotes, destaca-se ainda uma coleção de selos de Macau dos anos 1884 até 1999, quase completa, com todos os selos novos, excepto três.

Esta coleção tem mais de mil selos e blocos e está montada em quatro álbuns. Avaliada em dezenas de milhares de euros, tem valor base de licitação de 5700 euros.

Outro selo de D. Luís I, fita direita, com a taxa de ½ réis, denteado de 13 ½, emitido em 1886 e considerado muito raro, tem base de licitação de 1500 euros.

Os leilões filatélicos do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto já são reconhecidos internacionalmente e muitas das peças raras são licitadas online, acabando por serem arrematadas por colecionadores estrangeiros.

Quem quiser poderá consultar o catálogo através do site www.nfacp.com pode encontrar a peça filatélica que tem em falta na sua coleção.

NOVOS INTEIROS- POSTAIS

Os Correios de Portugal vão lançar nos dias 9 e 11 de novembro dois inteiros-postais comemorativos dos 500 anos da Reforma Protestante e dos 900 anos de Albergaria-a-Velha, respetivamente.

Para cada um dos inteiros postias, os CTT editaram um carimbo comemorativo.

O inteiro-postal dedicado aos 500 anos da Reforma Protestante será emitido no último dia do Congresso intitulado ‘Um Construtor da Modernidade: 500 anos das Teses de Lutero’, que decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian de 9 a 11 de novembro. O encontro é promovido pela Área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e pela Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo, em parceria com a Universidade Aberta.

O respetivo carimbo estará à disposição dos interessados na Loja dos CTT nos Restauradores, em Lisboa.

Já o inteiro-postal dedicado aos 900 anos de Albergaria-a-Velha será lançado na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha. O respetivo carimbo estará à disposição dos colecionadores entre as 15h30 e as 17h00.